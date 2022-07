La ingeniosa campaña de marketing que convirtió el jugo de naranja en una parte fundamental del desayuno

Pocos de nosotros le damos mucha importancia, aparte de recordar su contenido de vitamina C que tanto se anuncia.

Vitaminas

El jugo de naranja hecho comercialmente solo estaba disponible en lata. El sabor del jugo de naranja enlatado no se parecía en nada al fresco, y el apetito por él lo reflejaba.

La vitamina C fue una razón perfecta para consumir más naranjas. Las cosas realmente despegaron cuando el bioquímico Elmer McCollum, especializado en nutrición, popularizó una dolencia misteriosa que, según dijo, era el resultado de comer demasiados alimentos "productores de ácido", como el pan y la leche: la acidosis.

De hecho, la verdadera acidosis, que tiene una variedad de causas, no se puede remediar comiendo lechuga y cítricos, como afirmó McCollum. Pero eso no impidió que la imaginación de la industria cítrica se aprovechara de este nuevo temor. La escritora Adee Braun cita en una nota en The Atlantic un folleto publicitario de Sunkist: