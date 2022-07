¿Por qué ya no progresamos como progresábamos antes?

31 minutos

Estas transformaciones surgieron gracias a un "siglo especial" de crecimiento económico inusualmente alto entre 1870 y 1970. Fueron documentadas en el libro de 2016 del historiador económico Robert Gordon, "The Rise and Fall of American Growth" (Auge y caída del crecimiento americano) - y se detallan en un próximo libro del filósofo William MacAskill titulado "What We Owe The Future" (Qué le debemos al futuro).