Los beneficios de creerte más joven de lo que eres

35 minutos

¿Se está engañando la persona que se niega a sentirse vieja? Tal vez no.

¿A los cuántos años consideras que se llega a la mediana edad? ¿Entre los 40 y 60? ¿50 y 70? ¿Algún punto intermedio? Probablemente no te sorprenderá saber que la respuesta que la gente da a esta pregunta depende de cuán viejos sean cuando se les plantea.

En una encuesta online que se hizo con medio millón de personas en 2018, los participantes que estaban entre sus 20 y 30 contestaron en promedio que la mediana edad empezaba a los 40 y que la vejez empezaba a los 62. En contraste, los mayores de 65 no pensaban que se llegaba a la vejez antes de los 71.

Eso significó que Kuper y Marmot pudieron establecer que otros factores como el nivel de empleo no podían relacionarse a las diferencias en los resultados de salud.

Podría ser, por ejemplo, que la pregunta estimula a las personas a pensar sobre su propia salud física, y si tienen problemas de salud preexistentes o un estilo de vida pobre, podrían no sentirse muy bien y tender a pensar que la vejez se aproxima más rápido.

Podrían, por ejemplo, presumir que los más viejos son frágiles así que empiezan a caminar deliberadamente más lento o disminuir el ritmo cuando eso es precisamente lo que no deberían estar haciendo por el bien de su salud física y mental.

Positividad vs negatividad

Cualquiera que sea la explicación, el estudio de Kuper y Marmot no es la única investigación que demuestra los beneficios medibles de pensar positivamente sobre el paso de la edad.

Levy encontró que las personas que tenían ideas positivas de su propia vejez (que coincidían con comentarios como "tengo tanta energía como el año pasado" y que no estaban de acuerdo con que uno se vuelve menos útil con la edad) vivieron en promedio 22,6 años después de haber participado por primera vez en el estudio , mientras que los que se sentían menos positivos sobre la vejez vivieron apenas 15 años más en promedio.

Y sus descubrimientos ofrecen algunas buenas noticias para las personas que piensan más negativamente sobre la llegada de la vejez: no tenían más probabilidades de morir antes que el promedio.

En ese estudio, no importó cuánto las personas pensaban sobre las implicaciones físicas de la edad, lo que importó fue si pensaban que todavía podían desarrollarse y crecer mentalmente .

Todos estos amplios estudios están basados en promedios, así que declarar que no se está en la mediana edad no va a evitar que todo el mundo deje de enfermarse .

Pero, en su libro The Expectation Effect ("El efecto de la expectativa"), el periodista especializado en ciencia David Robson tiene unos consejos.

Cuando las personas mayores se sienten mal, no deberían suponer que todo se debe a la avanzada edad.

