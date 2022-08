Las gemelas separadas al nacer como parte de un oscuro experimento que se reencontraron décadas después

47 minutos

"Vi a Lori cruzando la calle... con una gran sonrisa en su rostro", dice. "Luego nos abrazamos. Fue toda una experiencia... Me sentí menos sola. Siendo una niña adoptada, siempre me sentí diferente... Sentí como 'vaya, tengo una compañera allí'".

Las dos eran fumadoras, tenían intereses artísticos similares como bailar y dibujar, y a ambas les gustaba la música. "Fue surrealista", dice Pritzl. "Sentí que me miraba en el espejo" .

Pritzl le restó importancia: ¿acaso todo el mundo no escucha de vez en cuando que se parece a otra persona?

Objeto de un polémico estudio

"Fuimos realmente privadas de ser hermanas, encima gemelas. Y creo que fue simplemente horrible lo que hicieron ", me dijo Seckler en una entrevista para el documental.

Los gemelos que crecen separados en diferentes familias comparten solo sus genes, no su entorno. Por lo tanto, cualquier similitud descubierta puede atribuirse en gran medida a sus genes, aunque en los últimos años se ha descubierto que la relación entre la naturaleza y la crianza es mucho más complicada que esto.

"La genética no lo es todo, pero explica en gran medida por qué somos diferentes entre nosotros".

Las "razones" del estudio

"Puedo decirle honestamente que no existe tal literatura sobre desarrollo infantil. Nunca nombraron estudios", dice Segal.

A los padres adoptivos no se les informó de que su hijo era un gemelo o un trillizo , solo que estaban participando en un estudio de desarrollo infantil.

"Y era muy obvio que si no aceptaban el estudio ni que los investigadores fueran a su casa periódicamente, probablemente no recibirían a ese niño", dice Segal.

Seckler recuerda cómo se sintió cohibida cuando los investigadores llegaron a su casa. "Mi madre estuvo de acuerdo porque se especializaba en psique y conocía la importancia de los estudios de desarrollo infantil", dice. "Pero el hecho de que fuera un estudio de gemelos..., no les dijeron la verdad".

Problemas en el camino

"No solo la apariencia física, sino todas sus personalidades. Estaba bastante claro para mí que las influencias genéticas eran muy fuertes", dice.

Hablé con Arthur Caplan, profesor de la Universidad de Nueva York y experto en ética médica, quien me dijo que el estudio se llevó a cabo en un momento en que las violaciones éticas en la investigación científica eran demasiado comunes y describió este estudio como un caso claro.

Viola Bernard aconsejó específicamente a ambos grupos de padres que no se lo dijeran a sus hijas, sugiriendo que podría ser "demasiado dañino" , pero ofreció poco más a modo de explicación.

Científicamente, la investigación en sí fue fundamentalmente defectuosa. Perlman, mirando hacia atrás, dice que los datos que recopilaron sobre los niños eran "un desastre" y que el estudio no estuvo bien organizado.

Y Neubauer y su equipo nunca publicaron artículos científicos. "Realmente no parecían tener una comprensión de la forma correcta de manejarlo desde un punto de vista científico", dice Perlman. "Fueron amenazados con juicios y no se publicó nada".

Diferencia con los mellizos

El estudio no incluía mellizos, que habrían sido un grupo de control natural. La comparación de gemelos con mellizos puede ayudar a desentrañar el papel de la genética frente al entorno.

"Era como una parte de mí que siempre me faltaba y de la que nunca supe " , dice Kanter.

"Creo que siendo mellizas (…) sentimos que éramos daños colaterales en todo este esquema de Louise Wise. Ya sabes, no éramos idénticas. No iban a averiguar nada de nosotras que fuera igual que en celdas idénticas. Y simplemente nos hicieron a un lado", me dijo Kanter.