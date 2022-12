Los grandes beneficios de sentirse insignificante

1 hora

Aproximadamente una semana después de la muerte de mi padre, me encontraba al pie de la montaña Yr Wyddfa -antiguamente conocida como Snowdon-, en el norte de Gales. Mi mujer y yo estábamos de visita durante unas horas para tomarnos un descanso: un momento lejos de la conmoción, las secuelas y la gris burocracia alrededor de la muerte repentina de un familiar.

Con tantas nubes bajas, no podía ver las cumbres de las montañas ni la parte superior de la tubería, así que me dejé llevar por mi imaginación. Imaginé que la pendiente continuaba hacia arriba infinitamente, sin llegar nunca a una cima, sino que seguía y seguía.

Aquel día, con la mortalidad tan presente en mi mente, no podía sentirme más que abrumado. Pero ese momento se sintió catártico: el dejar que mi mente subiera a las nubes y el recordar lo pequeño que era .

Desde entonces he tenido una sensación parecida mirando al océano -con la imaginación vagando por sus profundidades desconocidas- o mirando las estrellas, especulando sobre la distancia que había recorrido la luz a través del Universo hasta llegar a mi retina.

Ya en el siglo XVIII, escritores e intelectuales trataron de definir este grupo de sentimientos como sublimes, momentos en los que "la imaginación no encuentra freno". Para describirlo utilizaron palabras como "alegría terrible", "horror delicioso" o "grosera magnificencia".

En búsqueda de lo sublime

Una de las razones por las que lo sublime resultaba tan atractivo para ellos era que ampliaba la imaginación. Como escribe la filósofa Emily Brady en su libro de 2013 sobre lo sublime: "No podemos abarcarlo todo con la mirada, podemos mirar a izquierda y derecha, y a nuestro alrededor, pero parece no tener fin, llena el espacio y se extiende en todas direcciones de tal manera que no podemos ponerle límites a través de la percepción. A través de este tipo de experiencia estética tenemos una especie de sensación sensual del infinito, que es muy diferente de cualquier tipo de idea intelectual y matemática".