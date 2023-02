¿En qué idioma sueñas?: el misterio de los sueños multilingües

En un momento no podía encontrar a mi hijo y entré en pánico. Cuando lo vi, suspiré aliviada y le dije: "¡Ach, da bist du ja!" - "¡Ahí estás!", en alemán - y le di un abrazo.

Decodificando nuestros lenguajes oníricos

A primera vista, puede no parecer sorprendente que muchos multilingües que hacen malabarismos con diferentes idiomas durante el día, e incluso personas que recién comienzan a aprender otro idioma, también los usen en sus sueños.

Incluso puede crear diálogos completos en un idioma desconocido, de fantasía, o en uno en que los soñadores conocen en la vida real, pero que no hablan (en mis sueños, a veces tengo conversaciones animadas en japonés, un idioma que he estudiado, pero no pudo dominar en la vida real).