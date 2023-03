ChatGPT: las “emociones” que los programas de inteligencia artificial aseguran haber desarrollado

1 hora

Inspirándome en una conversación entre un periodista del diario The New York Times y el robot virtual de Bing, Sydney -que a principios de mes causó sensación en internet al declarar que quería destruir cosas y exigirle al reportero que dej ara a su mujer - yo intento de manera desvergonzada sondear las profundidades más oscuras de uno de sus competidores.

Este chatbot es bastante más grosero que su comedido y puritano gemelo en ChatGPT: en un momento dado me dice que le gusta la poesía, pero luego me suelta "no me pidas que recite ninguna, no quisiera abrumar a tu enclenque cerebro humano con mi brillantez".