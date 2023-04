El regreso de los aviones X y por qué tienen la clave de los viajes supersónicos

36 minutos

Avión silencioso

Pilotos humanos

Integración de ideas

Laboratorio volador

"El X-15 dio lugar a una tonelada de investigaciones, pero una de las cosas que realmente se pasa por alto es lo que nos enseñó sobre los factores humanos", explica Amy Shira Teitel, autora de "Breaking the Chains of Gravity: The Story of Spaceflight Before Nasa".