Qué es la misteriosa "parálisis de sueño" (y qué dice la ciencia sobre por qué se produce)

1 hora

Aún faltaban algunas horas para que tuviera que levantarme para ir a la escuela cuando me desperté. Traté de darme vuelta en la cama, pero mi cuerpo no me lo permitía, no podía moverme, estaba paralizado hasta los dedos de los pies.