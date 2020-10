¿Euskera y armenio? La curiosa teoría que conecta el origen de la lengua vasca con la de Armenia

En este rincón del País Vasco, en el norte de España, parece un tanto fuera de lugar. En uno de los lados, muestra una cruz apostólica tallada; en el otro, caracteres de un alfabeto no latino, por lo que obviamente no es euskera, la enigmática lengua vasca famosa por no tener vínculos claros con otras lenguas vivas.