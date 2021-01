Hong Kong, la ciudad ultramoderna que evita a toda costa el número 4 por pura superstición

Sentada frente a ella en su puesto, el maestro Joseph le dice a Li que no espere ningún adelanto o promoción este año, y que probablemente experimentará nuevas frustraciones en el trabajo.

Abiertos a las supersticiones

"Wong Tai Sai nunca me ha fallado", dice. "Siempre vengo aquí cuando tengo preguntas o tengo que tomar decisiones sobre mi futuro. Siento que acertado, lo ha sido en el pasado".

Li no es religiosa pero, como muchos de los otros 10.000 visitantes que pasan por el templo a diario, es abierta cuando se trata de prácticas de superstición locales.

Fue superstición, dice Li, lo que hizo que no alquilara recientemente un nuevo departamento.

"Los encargados del edificio me ofrecieron el departamento 1404", explica. "Ni siquiera fui a verlo porque ese número en cantonés suena como 'seguro morirás'. No quise asumir el riesgo de vivir allí, aunque me ofrecieron un descuento en el alquiler muy grande".