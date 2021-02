Fogo, la remota isla canadiense que es "más irlandesa que Irlanda"

Casi desde cualquier parte, llegar a Fogo, una remota isla frente a la costa nororiental de Terranova, Canadá, implica un largo trayecto. Pero cuando llegué a la pequeña aldea de Tilting -después de desembarcar del ferry desde Terranova "continental" y conducir hasta el lado este de la isla- hubiera podido pensar que me salté todo el continente norteamericano para llegar al otro lado del Atlántico Norte.

Un aviso al lado de la carretera anuncia "Fáilte go Tilting" ("Bienvenido a Tilting", en irlandés) y tréboles adornan los edificios y las astas de banderas. Sin embargo, nada te prepara para el acento .

Cuando entré al Café Sexton's, inmediatamente me llamó la atención la conversación entre los otros clientes del local. Sus voces sonaban familiares pero inesperadas. ¿Serían irlandeses?, pensé. Tilting es irlandés, me dijeron.

"Es predominantemente un asentamiento irlandés", me comentó después Maureen Foley, una residente local. "Los irlandeses llegaron aquí antes de la hambruna, de comienzos a mediados del siglo XVIII, siguiendo la pesca, y decidieron quedarse".

Conocida como "Talamh an Éisc" (la Tierra de los peces) por muchos de los irlandeses que llegaron a sus costas en el siglo XVIII, Terranova es el único lugar por fuera de Europa que tiene un nombre en irlandés.

"Fuera de la propia Irlanda", escribió el historiador Tim Pat Coogan en [su historia sobre la diáspora irlandesa] Wherever Green is Worn ("Dondequiera que vistan de verde"), "probablemente no haya un lugar más irlandés en el mundo que Terranova".