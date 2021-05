Cahokia, la megaciudad perdida de Estados Unidos fundada para "fiestas salvajes"

1 hora

Algo faltaba en la ciudad

Pero es lo que no tenía lo que hace sorprendente a Cahokia, escribe Annalee Newitz en su reciente libro Four Lost Cities: A Secret History of the Urban Age ("Cuatro ciudades perdidas: una historia secreta de la era urbana").