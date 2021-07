Angela Maxwell, la mujer que decidió darle la vuelta al mundo a pie sola (y qué aprendió en el camino)

Sin embargo, hasta hace poco, la estadounidense no sabía responder con exactitud cuál fue la razón por la que cambió una vida perfectamente buena en pos de un gran sueño.

No obstante, para Maxwell, "por qué" es una pregunta que vale la pena responder. Después de todo, se embarcó en un viaje que muy pocas personas emprenden: en 2013 decidió darle la vuelta al mundo caminando, sola.

Una caminata en solitario de esta magnitud no era algo que Maxwell hubiera planeado.

El viaje de Maxwell no surgió de alguna pérdida, derrota o crisis personal.

"Pensé que era feliz", dijo, "pero en retrospectiva, me di cuenta de que buscaba algo más ... una conexión más profunda con la naturaleza y las personas, vivir con menos y conectarme con el mundo que me rodea".

Exploradoras

"Leí sus libros con la esperanza de encontrar aliento —y así fue—, aprendiendo de sus desafíos y luchas, así como de sus triunfos. La historia de cada mujer fue muy diferente y me dio la confianza para probar", dijo Maxwell.

Dejó su ciudad natal de Bend, en Oregón, el 2 de mayo de 2014 y se lanz ó a una aventura tan grandiosa que probablemente fue mejor que no supiera exactamente lo que la esperaba .

Ambición, terquedad y pasión

"No comencé a caminar porque no tuviera miedo", dijo Maxwell, "sino porque estaba aterrada".

Luego agregó: "Probablemente sea una combinación de ambición, un poco de terquedad y una pizca de pasión, no por el senderismo como deporte, sino por el autodescubrimiento y la aventura".

Maxwell me dijo que a pesar de que entró rápidamente en una rutina —despertarse al amanecer, tomar dos tazas de café instantáneo y un tazón de avena para el desayuno, empacar, caminar, montar el campamento para pasar la noche, comer fideos instantáneos y acurrucarse en el saco de dormir—, ningún día era igual a otro.

Miedo

"Aún así", dijo, "no comencé a caminar porque no tuviera miedo, sino porque estaba aterrada. Temía más no seguir lo que mi corazón dictaba que perder todo lo que poseía y amaba".