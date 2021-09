"Un hombre que no teje no es un hombre": la isla peruana donde tejer es una demostración de hombría

En la pequeña isla peruana de Taquile, el valor de un hombre no se mide por su destreza al cazar o pescar, sino por su habilidad para tejer.

"La mayoría de la gente aprende mirando y mirando. Como no tengo padre, mi hermano mayor y el abuelo me enseñaron a tejer. Entonces mirando aprendí poco a poco", relató en un dialecto del quechua.

Patrimonio

Los lugareños acatan el código inca de "Ama sua, ama llulla, ama qhilla" (que significa en quechua "no robar, no mentir, no ser holgazán").