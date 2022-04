Qué son los países ágiles, cuáles encabezan la lista (y por qué conviene saberlo)

Para capturar esta capacidad de adaptarse y responder a los obstáculos, US News & World Report presentó el nuevo índice de Agilidad este año como parte de su clasificación anual de los mejores países, creando una lista de las principales naciones clasificadas por su capacidad de ser adaptables, dinámicas, modernas, progresivas o receptivas.

Estados Unidos

Aunque EE.UU. no implementó una cuarentena por mandato federal, como lo hicieron muchos otros países occidentales, su economía impulsada por el mercado permitió una adaptabilidad que estimuló la innovación rápida frente a la crisis de Covid-19.

"No hubo muchas regulaciones innecesarias que dijeran que los restaurantes no podían entregar comida o no podían operar con solo un puñado de personas".