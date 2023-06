3 países en los que está mal visto dar propina

11 minutos

Japón

La creencia popular dice que Japón es el tipo de paraíso ascético donde la basura es algo inaudito, la imperfección (o wabi-sabi ) es honrada y la conciencia social se eleva a una forma de arte (no camine mientras come; manténgase callado en el transporte público; no señale con las manos o los palillos, no se suene la nariz en público... la lista continúa).