El rap político con que las FARC aceptan dialogar

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) divulgaron este lunes un video en respuesta al anuncio hecho la semana pasada por el presidente Juan Manuel Santos de que se establecerían pronto "conversaciones exploratorias" con la guerrilla en Cuba y Noruega.

Aunque hasta el momento no se puede confirmar cien por ciento la autenticidad del video, las fuentes consultadas por BBC Mundo indican que caben pocas dudas sobre su origen.

La revista Semana lo calificó "como un manifiesto político cantado a ritmo de rap criollo" y apuntó que "después de consultar con distintas fuentes y varios analistas, Semana.com pudo establecer que al parecer se trata de un video de las FARC que busca mandar un mensaje a sus hombres".

El video está enmarcado por dos breves intervenciones del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko".

En la primera asegura que acudirán a la mesa de negociaciones "sin odio ni arrogancia". En la última, que cierra el video, señala que "hemos jurado vencer y venceremos".

El video musical dura 4 minutos y 40 segundos y en él, un grupo de personas vestidas de guerrilleros entona una canción en la que expresan satisfacción por la perspectiva del diálogo y critican al presidente Santos.

Los intérpretes visten uniformes de las FARC y camisetas con la cara del Che Guevara.

A ritmo de rap, el estribillo se repite: “Ay me voy para la Habana, esta vez a conversar, el burgués que nos buscaba no nos pudo derrotar; ay me voy para la Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz”.

La letra de la canción hace un recorrido a los últimos episodios del conflicto colombiano desde la perspectiva de las FARC: las acusaciones de terrorismo y de narcotráfico, la muerte de Manuel Marulanda…

Los presuntos guerrilleros también desgranan el programa de la guerrilla y la actitud con la que se enfrentan a la mesa de diálogo.

"El gobierno manda expertos con un diploma a dialogar para ver si en una mesa si nos puede engatusar", cantan.

"El pueblo de Colombia marchará unido en las calles, ya no quiere ser colonia ni cuartel de militares; queremos que haya tierra para arar y ser normales que se queden en la calle las riquezas naturales, poner freno al capital en su afán explotador. Que en la mesa haya pan, trabajo y educación", agregan.

El video concluye con el grupo de presuntos guerrilleros cargados de maletas partiendo de viaje, esta vez vestidos de civiles.

"Ay me voy para La Habana, supieran con que emoción, me voy para conversar la suerte de mi nación", cantan mientras se alejan.

El presidente colombiano anunció este lunes que el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "se debe iniciar en unas semanas".

Lea también: Santos y las FARC abren de nuevo la puerta al diálogo