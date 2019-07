La existosa banda de jóvenes cantantes estrena su película en Londres este martes.

La cinta, "One Direction: This Is Us" ("One Direction: esto es lo que somos"), muestra cómo en sólo tres años han pasado de ser los ganadores de un concurso de televisión, X Factor, a llenar estadios alrededor del mundo.

La BBC les pregunto acerca del vínculo con sus fans a través de Twitter, donde tienen millones de seguidores.

Vea lo que contestaron.