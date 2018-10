Tha daoine a' togail fianais san Aghaidh Mhòir mu cho-dhùnadh cur às do sgeama High Life aig an taigh-òsta mhòr le MacDonald Hotels sa bhaile.

Bha companaidh a' ruith sgeama a bheireadh lùghdachadh air cosgais a bhith a' cleachdadh ghoireasan cur-seachad an taighe-òsta, ann an co-bhann le Comhairle na Gàidhealtachd.

Fon sgeama gheibheadh muinntir an àite cothrom air goireasan leithid an talla-spòrs agus an amar-snàimh, air prìsean nas ìsle, 's iad a' pàigheadh £23.60 sa mhìos.

Tha iomagain air luchd-iomairt nach eil goireasan eile den leithid faisg gu leòr orra.