Comhairliche air buidheann riaghlaidh fhàgail

Image copyright Highland Council Image caption Tha Mgr Mac Ille Chiar a' riochdachadh Meadhan Inbhir Nis.

Tha comhairliche às Inbhir Nis a' fàgail buidheann an SNP air Comhairle na Gàidhealtachd.

Chuir an Comh. Dòmhnall Mac Ille Chiar, a tha a' riochdachadh Meadhan Inbhir Nis, post-dealain do bhuill eile na buidhne madainn Dimàirt, ag ràdh nach robh e airson a bhith sa bhuidhinn, a tha a' riaghladh na Comhairle, tuilleadh.

Bha Dòmhnall Mac Ille Chiar gu mòr an sàs anns an iomairt an aghaidh oidhirpean na Comhairle gus an stòras taigheadais a chur ann an làmhan buidhne fa-leth.

Mar chomhairliche a tha stèidhichte anns a' Mharc-Innis, tha e air an iomairt sin a leantail aig ìre choimhearsnachd.

Chaidh an Comh. Mac Ille Chiar a chur a-mach às a' bhuidhinn riaghlaidh SNP rè ùine an-uiridh, ri linn rudan a chaidh fhàgail air gun tuirt e ri ball eile SNP.

Tha ceannard na buidhne, an Comh. Drew Hendry, a tha cuideachd na Cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd, ag ràdh gu bheil an Comh. Mac Ille Chiar air a cho-dhùnadh a dhèanamh seach gu bheil e a' faireachdainn gun urrainn dha muinntir na sgìre aige a riochdachadh nas fheàrr taobh a-muigh na buidhne SNP.