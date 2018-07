Tha luchd-smàlaidh a bha a' dèiligeadh ri teine ann am meadhan baile Inbhir Pheofharain air an teine a chur fo smachd.

Tha pàirt de mheadhan a' bhaile fhathast dùinte, às dèidh mar a thòisich an teine anns an Taigh-òsta Rìoghail air an Àrd-Shràid.

Tha na Poilis ag iarraidh air daoine an sgìre a sheachnadh.

B'e ostal do dhaoine gun dachaigh a bh' anns an taigh-òsta, agus tha a' Chomhairle a-nis a' feuchainn ri dachaigh ùr a lorg do naoinear a bha a' fuireach ann.

Bha còrr is 50 oifigear-smàlaidh aig an tèine, le ochd einnseanan.

Thòisich e ro 03:30m madainn Diluain.

Tha e air a thuigsinn gun deach grunn dhaoine a thoirt a-mach às an dachannan san sgìre.