An Cupa Ceilteach an Taigh an Uillt

Image copyright SNS Image caption Bha Caol Bhòid ro làidir do dh'Inbhir Aora sa Chupa Cheilteach an 2014.

Bidh a' chuairt dheireannach de Chupa Chomann Ceilteach Ghlaschu am-bliadhna an Taigh an Uillt.

Ged a bha an geama gu traidiseanta ann an Glaschu fhèin, tha an Cupa Ceilteach air a chluich ann an Inbhir Aora agus Srath Chura anns na beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad.

Thill a' chuairt dheireannach a Ghlaschu an 2014 leis gun robh na h-uimhir a' dol sa bhaile a thaobh spòrs aig an àm.

Tha an Comann Ceilteach air dearbhadh gur ann an Earra-Ghàidheal a bhios an geama am-bliadhna is gun tèid e air adhart an Taigh an Uillt 'son a' chiad turais.

'S ann Disathairne an 27mh den Òg-Mhìos a bhios an geama ann.

Dh'innis an Comann Ceilteach cuideachd gun cuir a' chompanaidh Gregor Cameron Consultancy taic-airgid ris an fharpais.

Bhuannaich Caol Bhòid an fharpais an 2014 is iad air an gnothach a dhèanamh air Inbhir Aora 6-2 sa chuairt dheireannaich.

Dh'fhaodadh na sgiobaidhean coinneachadh a-rithist san iar-chuairt dheireannaich am-bliadhna.

Tha an taghadh air fad mar a leanas;

A' Chiad Chuairt

Celtic an Òbain - Cille Mhoire

Srath Chura - Baile a' Chaolais

Gleann Urchaidh - Eilean Bhòid

Taigh an Uillt - Obar Dobhair

An dàrna chuairt

Srath Chura / Baile a' Chaolais - Celtic an Òbain / Cille Mhoire

Taigh an Uillt / Obar Dobhair - Inbhir Aora

Gleann Urchaidh / Eilean Bhòid - Camanachd an Òbain

Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Caol Bhòid

An Iar-Chuairt Dheireannach

Gleann Urchaidh / Eilean Bhòid / Camanachd an Òbain - Srath Chura / Baile a' Chaolais / Celtic an Òbain / Cille Mhoire

Taigh an Uillt / Obar Dobhair / Inbhir Aora - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal / Caol Bhòid