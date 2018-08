Airgead ga shireadh airson Rathad an t-Sròim

Image caption Chaidh an rathad a dhùnadh grunn thursan às dèidh do chreagan a thighinn a-nuas air.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd airson coinneachadh ri Riaghaltas na h-Alba 's iad a' sireadh airgid airson Rathad an t-Sròim air taobh siar Rois a leasachadh.

Tha an rathad air a bhith dùinte grunn thursan anns na beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh às dèidh do chreagan a thighinn a-nuas air.

Tha Riaghaltas na h-Alba air a ràdh roimhe gur e Comhairle na Gàidhealtachd fhèin a dh'fheumas pàigheadh airson an rathad a leasachadh.

Roghainnean

Tha dà roghainn a-nis air beulaibh na Comhairle - drochaid thairis air Caolas an t-Sròim neo rathad ùr tro Ghleann Udalan.

Tha a' Chomhairle air £10m a chur a dhara taobh airson an rathad a leasachadh ach cha deach aca air an còrr den airgead a bhios a dhìth a lorg fhathast.

Tha iad a-nis a' sireadh coinneimh le Riaghaltas na h-Alba.

Thuirt Donnchadh Feargasdan, a bha roimhe na cheannard air Àrd-sgoil a' Phluic agus a tha a' fuireach anns an Achadh Mhòr, gum bu chòir do Chomhairle na Gàidhealtachd agus Riaghaltas na h-Alba obrachadh còmhla air suidheachadh a tha cho deatamach dhan choimhearsnachd sin.

Thuirt e gun robh staid an rathaid gu h-àraid na adhbhar uallaich leis gur ann air an rathad sin a tha clann gan toirt dhan sgoil.

A thuilleadh air cho cudromach 's a tha an rathad do mhuinntir an àite, tha e cuideachd tric air a chleachdadh le luchd-turais, agus tha Mgr Feargasdan ag ràdh gum feumar fuasgladh maireannach a lorg.

"Bidh sinn a' sùileachadh gum bi a' Chomhairle a' putadh gu mòr gus am faigh sinn adhartas ceart air an seo," thuirt e.

Thuirt Cathraiche Chomataidh Dealbhachaidh agus Bun-structair Chomhairle na Gàidhealtachd, Tòmas Prag, gum bi iad a' dèanamh tuilleadh sgrùdaidh air an dà roghainn a tha fhathast mun coinneimh, agus a' feuchainn ri airgead a chomharrachadh airson am pròiseact a thoirt air adhart.

Dh'aontaich Comhairlichean Diciadain nach eil ach dà roghainn ann - drochaid thairis air Caolas an t-Sròim, neo rathad ùr tro Ghleann Udalan. Ach, tha iad ag ràdh gum feumadh iad dòigh gu math nas saoire a lorg air an dèanamh, mar a tha cùisean an-dràsta.