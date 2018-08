Image copyright Undiscovered Scotland Image caption Chaidh stuth a ghoid bho dhà thaigh anns a' bhaile

Tha na Poilis ag iarraidh air daoine ann an Ulapul dèanamh cinnteach gu bheil na dorsan aca glaiste air an oidhche agus na h-uinneagan aca dùinte, an dèidh mar a chaidh stuthan a ghoid bho dhà thaigh anns a' bhaile.

Chaidh falbh le bhana agus suim-airgid eadar £100 agus £1,000, ged a chaidh am bhana a lorg greis às dèidh làimhe.

Tha Poilis na h-Alba cuideachd ag iarradh air a' phoball fios a chur thuca ma chì iad càil amharasach.