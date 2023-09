Fear-Gairm a' coiseachd a-mach

Dhiùlt Fear-Gairm a' Choimisein, Cailean Ceannadach, gabhail ri iarrtas o Choimiseanair nan Eilean Siar, Murchadh MacillInnein, cur às do chlàr gun robh ceangal aigesan ris na suidheachaidhean connspaideach ann an Col Uarach agus Mangurstadh ann an Leòdhas.