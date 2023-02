Àrd-oifigear eadar-amail aig a' Choimisean

"Tha e an urra dhuinn fhèin mar chroitearan agus mar choimhearsnachdan an dèidh an dol a-mach a th' air a bhith ann, a dhèanamh sàr-chinnteach an turas seo gu bheil sinn a' dèanamh cinnteach gu bheil sinn a' cur air adhart daoine a tha sinn toilichte às," thuirt Mgr Robasdan.