Crìonadh air ballrachd Eaglais na h-Alba

"Gu h-àraidh air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan tha sin air cron a dhèanamh anns an eaglais - tha grunnan de mhinistearan air an eaglais fhàgail agus grunnan de bhuill cuideachd ach 's e seo rud a tha a' tachairt anns gach eaglais - eadhon anns na h-eaglaisean a th' air am bonntachadh agus a tha ag radh gu bheil iad air am bonntachadh air an fhìrinn agus air Leabhar Aidmheil a' Chreideimh."