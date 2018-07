Lean co-labhairt iasgaich na h-Alba ann an Cille Rìmhinn an t-seachdain seo, le deasbad air mar a tha an gnìomhachas ga riochdachadh aig àm glè mhì-chinnteach.

Chuala na bha an làthair cuideachd mu atharachaidhean ann an siostaman iasgaich Nirribhidh agus nan Eileanan Fàrach.