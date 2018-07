Thèid £8m a' chosg le Comhairle Earra Ghàidheal is Bhoid airson rathaidean na sgìre a chàradh.

Thèid rathaidean agus cabhsairean air feadh na roinne a' leasachadh mar phàirt do phrògram calpa an ùghdarais - leis an suim is motha airson proiseact fa-leth a' dol gu Lios Mòr, far an tèid ceithear cheud agus deich thar fhichead mìle not a chosg air slighean an eilein.

Tha Andreas Wolff ag aithris.