A' leantainn oirnn a' nise le turas bhuidhean às an Eilean Sgiathnach gu làraich a' Chogaidh Mhòir.

An diugh tha iad a' tadhal air Cladh Festubert air an Somme - làrach le ceangal làidir dhan Eilean Sgitheanach, agus cuideachd dhan a' phìob mhòr a tha ga seinn air an turas.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.