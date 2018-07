Tha sinn air a bhith a' leantainn turas-bus gu math inntinneach timcheall làraichean a' Chiad Chogaidh.

Tha sinn a' cluinntinn bho chuid de na Leòdhasaich air a' chuairt, agus a' tadhal air àite far an do thachair là bàsmhor dha-rìribh do bhalaich an eilein.

An toiseach, fhuair am fear-naidheachd againn Alasdair MacLeòid facal air Calum MacLeòid às an Rubha.