"Là dorch do dh'eaconamaidh na h-Alba" - sin beachd aonadh an GMB air an naidheachd gun deach tuilleadh dhaoine a phàigheadh dheth aig seann ghàraidhean BiFab ann an Leòdhas agus Fiobha.

Le dìreach seachdnar luchd-obrach pàirt-ùine gu bhith a' cumail sùil air na làraich, tha an t-aonadh ag ràdh gun e cnag na cùise gu bheil gàraidhean Àrnais, Burntisland agus Methil cho math ri dùinte.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.