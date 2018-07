Cataibh air thoiseach 'son port-fanais fhaighinn

Chaidh airgead a thoirt do làrach ann an Cataibh airson a leasachadh mar a' chiad phort-fanais ann am Breatainn.

Thèid £2.5m a thoirt do dh' Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean airson a' phròiseict agus iad ag amas air fhosgladh an ceann trì bliadhna.

Chaidh Cataibh a thaghadh air thoiseach air Uibhist a Tuath agus Unst ann an Sealtainn.

Tha am fear-naidheachd againn Iain MacAonghais aig an làraich an-dràsta.