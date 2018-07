Image copyright Karen Munro

Tha soitheach chargo air grunnachadh eadar Arcaibh agus Gallaibh.

Fhuair am Priscilla, 292tr de dh'fhaid (89m), le sianar chriutha, ann an duilgheadas mu 03:30m.

Tha bàta-teasairginn Inbhir Theòrsa aig an làraich, agus tha bàta-slaodaidh, an Green Isle, air a bhith a' feuchainn ris an t-soitheach a chur air ais air bhog.

Thuirt Buidheann na Mara 's nam Maor-Cladaich nach eil aithrisean ann bhon chriutha fhathast a bheil milleadh mòr sam bith ann.

Chan eil coltas ann gun deach a' mhuir a thruailleadh aig an ìre seo.

Tha dùil gun ruig bàta-slaodaidh èiginneach nam Maor-Cladaich, an Ievoli Black, an làrach mu 6:00f diciadain.