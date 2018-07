Drochaid air Abhainn Nis a' dùnadh 'son obair-leasachaidh

Image copyright Google

Tòisichidh obair-leasachaidh air Drochaid Whin a tha a' ceangal Eileanan Abhainn Nis ri bruach an ear na h-aibhne, air an 13mh Lùnastal airson obair-leasachaidh a mhaireas sia seachdainean.

Bha còir aig an obair tòiseachadh ron seo, ach dh'aontaich a' Chomhairle ionadail, leis gu bheil diofar thachartasan a' gabhail àite, agus le saor-làithean nan sgoiltean, gum biodh e na b' fheàrr an ceann-là 'son na h-obrach a ghluasad gu nas fhaide air adhart as t-Samhradh.

Ged a bhios Drochaid Whin dùinte, bidh cothrom aig a' phoball turas a ghabhail tro na h-eileanan fhathast, le bhith cleachdadh na drochaid air taobh siar na h-aibhne aig Rathad Island Bank, agus faodaidh luchd-coiseachd is luchd-baidhsagail Drochaid an Taigh-Eiridinn a chleachdadh cuideachd.

Ìre-uisge Ìosail

Thuirt Manadsear a' Bhaile aig Comhairle na Gàidhealtachd, Dàibhidh Haas, gum biodh e na b' fhasa an obair a dhèanamh san Lùnastal agus an t-Sultain leis gum bi an aimsir freagarrach agus leis gu bheil ìre-uisge na h-aibhne ìosail tro na mìosan sin.

'S e Brandon Landscaping a bhios a' dèanamh na h-obrach às leth na Comhairle.

Bidh iad an sàs ann an obair-innleadaireachd, clachaireachd, obair-forsaireachd agus a' peantadh na drochaid.

Tha dùil gun tèid an drochaid fhosgladh a-rithist san t-Sultain.