3 puingean eile 'son ICT

Image copyright SNS Image caption Daniel MacAoidh air a dhòigh is e air an geama oidhche Mhàirt a bhuannachadh 'son Chaley Thistle.

Tha Caley Thistle fhathast aig mullach Buidheann C an Cupa na Lìge às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Raith Rovers 2-1 oidhche Mhàirt.

'S e tadhal anmoch sa gheama bho Dhaniel MacAoidh òg a bhuannaich an geama 'son Chaley Thistle, an deugaire a' cur a' bhuill dhan lìon le beagan is dà mhionaid air fhàgail.

Bha Nathan Austin air ICT a chur air thoiseach tràth san dàrna leth, is Grant Gillespie an uairsin a' freagairt airson Raith às dèidh uair de thìde.

Tha tadhal MhicAoidh a' fàgail gu bheil Inbhir Nis aig mullach na buidhne is 9 puingean aca bho 3 geamaichean.

Tha Hearts air an tòir is sgioba Dhùn Èideann air pronnadh 5-0 a thoirt air Cowdenbeath oidhche Mhàirt.

Cothrom

Tha na Jambos 3 puingean air cùl Inbhir Nis is iad air 2 phuing a chall air sgàth is gun do chleachd iad cluicheadair nach robh clàraichte nas tràithe san fharpais.

Coinnichidh ICT is Hearts a-nise aig Tynecastle Didòmhnaich sa gheama mu dheireadh den bhuidhinn.

Dhèanadh puing a' chùis 'son Inbhir Nis an sin, ach nan cailleadh iad bhiodh iad a' crochadh air na thachras ann am buidhnean eile is 4 sgiobaidhean a bhios san dàrna àite anns na h-8 buidhnean a' dol troimhe.

Tha cothrom aig Ross County a dhol gu mullach Buidheann A ma nì iad a' chùis air Obar Bhrothaig oidhche Chiadain.

'S iad Alloa a th' aig mullach na buidhne an-dràsta is iad air buannachadh 3-0 an Eilginn Dimàirt.

Cluichidh Ross County is Alloa an aghaidh a chèile Disathairne.