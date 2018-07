Cobhair air snàmhadair

Image copyright Richard Webb / Geograph

Rinneadh cobhair air fireannach a chaidh a ghoirteachadh is e a' snàmh ann an loch air a' Ghàidhealtachd.

Bha an duine, a tha na 20an, a' snàmh ann an Loch Oisein ann an Raineach aig an àm.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 7:50f Diardaoin às dèidh mar a chaidh a ghoirteachadh gu dona mun cheann.

Thugadh an duine le heileaptair gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain.

Chan eil fios aig an ìre seo ciamar a tha e.