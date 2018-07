Tha Fo-Rùnaire Stàit na h-Alba, am Morair Duncan, air gealltainn gun tig suimean airgid a nì atharrachadh bunaiteach anns na h-Eileanan mar phàirt do dh' Aonta nan Eilean no an Islands Deal.

Air a thuras a Steòrnabhagh, cha chanadh e dè cho mòr 's a bhiodh an suim a bha sin ach thuirt e gum feumadh e buannachdan mòra a thoirt dha na h-Eileanan.

Seo Aonghas Dòmhnallach.