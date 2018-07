Leasachadh a dhìth air taicean croite

Fhuair sgrùdadh a dh'iarr Coimisean na Croitearachd nach eil na sgeamaichean taice a th' ann an-dràsta ag obair math gu leòr do chroitearan air na tacan as lugha.

Chaidh an rannsachadh a dhèanamh às leth a' Choimisein le Gwyn Jones a tha na stiùiriche air an Fhòram Eòrpach air Glèidhteachas Nàdair.

Rinn e sgrùdadh air na siostaman taic-airgid a th' ann an-dràsta agus co-dhiù tha iad a' coileanadh amasan Riaghaltas na h-Alba a thaobh croitearachd.

Thathas a' moladh na siostaman a leasachadh gus barrachd dhaoine a bhrosnachadh a dhol an sàs, no fuireach, ann an croitearachd, agus a dhèanamh nas fhreagarraiche don fheadhainn air na croitean as lugha.

Brexit

Tha an aithisg cuideachd ag ràdh gum bu chòir poileasaidhean ùra sam bith bun-phàigheadh a thoirt do chroitearan a tha a' dèanamh obair shònraichte air na croitean aca agus gum bu chòir a dhèanamh nas fhasa iarrtasan 'son suimean beaga de thaic-airgid a dhèanamh.

Thuirt Fear-Gairm Choimisean na Croitearachd, Rod MacCoinnich, gu bheil Brexit air deasbad adhbharachadh mu na tha an dàn do shiostaman taice airson croitearachd agus tuathanachais agus gur ann air sgàth sin a dh'iarr iad air Mgr Jones an sgrùdadh seo a dhèanamh.

"Tha na thog Gwyn Jones anns an aithisg aige gu math cudromach agus tha sinn an dòchas gum beachdaich a h-uile duine a tha an sàs san deasbad orra," thuirt Mgr MacCoinnich.

"Nì an Coimisean an seasamh againn soilleir an ath-mhìos mar fhreagairt do cho-chomhairleachadh Riaghaltas na h-Alba, Seasmhachd agus Sìmplidheachd," thuirt e.