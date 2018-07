A' Phrìomh Chùirt

Tha a' Phrìomh Chùirt air riaghladh nach leigear a leas tuilleadh cead-laghail iarraidh airson crìoch a thoirt air beatha dhaoine aig nach eil dòchas leigheas. Chuir a' chùirt às do dh'ath-thagradh, a' ciallachadh gum bi e nas fhasa biadh 's deoch a tharraing bho dhaoine a tha buileach gun-bhreithneachadh 's gun mhothachadh. Bha a' chùis a' cuairteachadh fear a th' air bàsachadh, a dh'fhuiling droch mhilleadh eanchainne às dèidh dha grèim-cridhe a ghabhail.

SFA

Tha feadhainn a tha ag ràdh gun do dh'fhuiling iad ionnsaighean drabasta bho choidsichean neo rèitirean ball-coise an Alba, a' tòiseachadh iomairt laghail airson airgid-dhìolaidh an aghaidh an SFA. Tha a' chompanaidh lagha Thompsons, ag ràdh gun deach litir mun chùis shìobhalta a chur chun na buidhne.

Taicean croite

Tha aithisg a dh'iarr Coimisean na Croitearachd ag ràdh nach eil na siostaman taice a th' ann an-dràsta idir freagarrach, gu h-àraid dhan fheadhainn leis na tacan as lugha. Chaidh an aithisg a dhèanamh leis an eòlaiche Gwyn Thomas. Tha e ag ràdh gum faodadh barrachd dhaoine a bhith air an tàladh gu croitearachd le atharrachaidhean ris an taic ionmhais a tha mu thràth ri fhaotainn.

Tubaist-rathaid

Tha fireannach air bàsachadh às deidh tubaist-rathaid ann an Siorrachd Obar Dheathain. Thàinig an càr BMW far an rathaid eadar na Toraibh agus Banbh mu 8:30f an-raoir 's bhuail e ann an craoibh. Chaochail an duine, a bha 53 bliadhna de dh'aois, aig an làraich. Bha an rathad dùinte grunn uairean de thìde fhad 's a bha a' chùis ga sgrùdadh.

UHI

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean air an inbhe às àirde riamh aca fhaighinn ann an sgrùdadh nàiseanta am measg oileanach. Tha iad air an clàradh sa chòigeamh àite an Alba a thaobh cho riaraichte 's a tha oileanaich an Alba - àrdachadh de 6% do UHI. Tha an oilthigh mar sin 2% os cionn na h-ìre coitchinn ann an Alba.

MH370

Tha e air faileachadh air ùghdarrasan ann am Mailèisia co-dhùnadh dè dìreach a dh'èirich dhan itealan MH370 a th' air a bhith gun sgeul bho chionn còrr air ceithir bliadhna. Bha 239 duine air bòrd an itealain nuair a chaidh i à sealladh, 's i a' dol eadar Kuala Lumpur 's Beijing. Fhuair an aithisg deireannach air a' chùis gun robh e ao-coltach gur e am pìleat às coireach, agus cha d' fhuaireas fianais gun deach duine an sàs sa phlèana ann an dòigh sam bith.

Zimbabwe

Tha muinntir Zimbabwe a' bhòtadh an-diugh sa chiad taghadh bho chaidh Raibeart Mugabe a chur às a dhreuchd as t-Samhain an-uiridh. Seo a' chiad uair ann an cha mhòr 40 bliadhna nach eil ainm-san air a' bhaileat. Tha sreath de dhaoine air a bhith a' feitheamh aig ionadan bhòtaidh, agus tha luchd-faire eadar-nàiseanta a' cumail sùil air an taghadh.