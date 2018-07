Triùir gan ainmeachadh às dèidh tubaiste

Image caption Bha Evalyn Collie, 69, am measg na chaill am beatha san tubaist.

Chaidh triùr den chòignear a chaochail ann an tubaist-rathaid ann am Moireibh air an t-seachdain seo chaidh ainmeachadh mar bhuill de chluba chiùil ionadail.

Bha Evelyn Collie, 69, Ted Reid, 63, agus Audrey Applby, 70, air an rathad air ais bho Chluba Cheòl Country Eilginn nuair a thachair an tubaist air an A96.

Chaochail dithis eile, boireannach agus balach, 4, a bha am measg luchd-turais às an Eadailt a bha a' siubhal ann am meanbh-bhus nuair a bhuail an carbad agus càr na chèile faisg air Baile Chèith oidhche Ardaoin.

Tha boireannach, 39, a bha a' dràibheadh a' chàr, fhathast a' faighinn cùraim ann an Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn, 's i air a droch ghoirteachadh san tubaist.

Chaidh cuideachd am fear a bha a' dràibheadh a' mheanbh-bhus, agus fireannach is boireannach a bha a' siubhal ann, a thuilleadh air balach aois 3, a ghoirteachadh.

Tha am boireannach ann an staid èiginneach aig Ospadal Rìoghail Obar Dheathain.

Cha deach am balach beag a ghoirteachadh gu dona.