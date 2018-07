Tha clann ann an Inbhir Nis agus an sgìre mu chuairt, agus aig a bheil Gàidhlig, a' faighinn cothrom sònraichte na sgilean ball-coise aca a leasachadh an t-seachdain seo.

Agus 's iad a tha a' faighinn deagh theagasg agus dithis aig a bheil eòlas air ball-coise proifeasanta gan stiùireadh.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.