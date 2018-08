Tha mì-thoileachas ann an Taigh an Uillt mun t-seirbheis a tha iad a' faighinn bhon Phost Rìoghail.

Chuir cha mhòr 400 duine an ainm ri ath-chuinge is iad an aghaidh mar a thathar a-nis a' cur nan litrichean an òrdugh san Òban.

Thathar den bheachd san sgìre gu bheil dàil ann ri linn bho àm gu àm.