Dragh mu dhùnadh stèisean connaidh Sgitheanach

Tha dragh mòr air muinntir cheann a deas an Eilein Sgitheanaich nach bi connadh ri fhaotainn aig an steisean connaidh as trainge san Eilean Sgitheanach airson co-dhiù 3 mìosan.

Diciadain, choinnich daoine às an sgìre ri riochdaire bhon Cho-Op, agus ceistean orra mun bhuaidh a bheir seo air an àite.

Tha an Co-Op airson leudachadh agus leasacahdh luach £3m a dhèanamh air an stèisean connaidh aca san Ath Leathann.