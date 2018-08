Dragh agus prìs bheathaichean air tuiteam gu mòr

Tha prìs nan uan air tuiteam gu mòr - còrr air £10 am beathach an taca ris an àm seo an-uiridh.

Bha fèill ann an Sruighlea Diluain agus prìs nan uan reamhar na fìor bhriseadh-dùil.

Tha e coltach cuideachd gu bheil prìs a' chruidh sìos £100 am beathach.

"Bha prìs nan caorach anns an Earrach uabhasach fhèin math, agus bha sinn den bheachd gun robh sin a' dol a leantail air chun an Fhoghair," thuirt Stiùiriche United Auctions, Dòmhnall Moireasdan.

Feurach gann

"Ach gu mì-fhortannach, thàinig prìs nan uan reamhar a-nuas seachdain às deidh seachdaine.

"Agus tha iad an-dràsta a' ruith mun cuairt eadar £10 is £12 an ceann nas lugha na bha iad aig an àm seo an-uiridh.

"Bha a' chiad fhèill uan againne ann an Sruighlea Diluain, agus mar a bha dùil againn a thaobh mar a bha cùisean anns an Earrach, cha robh na h-uiread de dh'uain air a' mhargaid, agus bha a' phrìs aca £5 an ceann air ais air an-uiridh.

"'S e an rud a tha iad uile ag ràdh rinne as coireach gun do thuit prìs nan uan, gun robh an t-sìde cho teth, agus nach eil daoine ag ùisneachadh feòil uain air barbeque, gur e burgairean 's stuthan eile a bhios iad ag ùisneachadh

"Chan eil fhios agamsa a bheil sin fìor, no a bheil ann ach leisgeul airson a' phrìs a thoirt a-nuas.

"Ach tha aon rud a tha gu math cinnteach - 's e gnothach duilich a th' ann gun do thuit i cho mòr.

"Saoilidh mise nach robh còir aice tuiteam cho fada 's a thuit i.

"Tha e mì-chiatach uile gu lèir cho beag 's a tha na h-uain a' dèanamh, a rèir mar a bha na caoraich a' creic.

"Tha sinne an dòchas nuair a thig an t-àm, anns na h-Eileanan gu h-àraid, a bhios sinn a' creic nan uan nas lugha, nach bi daoine a' coimhead tuilleadh 's a' chòrr gu dè tha an t-uan reamhar a' dèanamh.

Image caption Tha prìs a' chruidh cuideachd sìos mu £100 am beathach air an aon àm an-uiridh.

"Tha mi an dòchas gum bi iad a' coimhead gu dè fhuair iad air an fheadhainn a reic iad anns na Earrach.

"Ma bhios an gnothach mar sin, dh'fhaodadh nach bi na h-uain bheaga cho dona.

"An aon rud a tha a' cur beagan de dhragh oirnn, chan eil teagamh sam bith nach eil feurach uabhasach fhèin gann a thaobh na sìde tiorma.

"'S cha mhòr gun do dh'fhàs dad air an talamh an dèidh dhaibh a' chiad fheur a ghearradh airson saidhleid no feur. Cha do dh'fhàs dad às a dhèidh sin.

"Tha sin a' cur uallach oirnn cuideachd, mura bi feurach ann airson na h-uain a chur air, gum fàg sin daoine beagan nas anmoiche airson a bhith a' coimhead a-mach a cheannach uan," thuirt e.

Crodh

Chan eil mòran dòchais aig Mgr Moireasdan a thaobh a' chruidh nas motha.

"A-rithist, a thaobh na sìde tiorma, tha tòrr mòr dhaoine a' creic cruidh an-dràsta, a bhiodh iad an-còmhnaidh a' cumail chun an Fhoghair, a thaobh 's nach eil feurach ann air an son," thuirt e.

"Agus aig an aon àm, chan eil na h-uiread de dhaoine sa mhargaid a' ceannach bheathaichean a thaobh 's nach eil feurach aca.

"'S ann a tha a' chuid mhòr dhiubh sin ag ùisneachadh biadh a' Gheamhraidh airson an fheadhainn a th' aca mar thà a chumail a' dol.

"Tha sin air prìs a' chruidh a leagail gu mòr anns a' chiad dol a-mach, nuair a thuit i an toiseach bha iad mu £140 an ceann sìos air an aon àm an-uiridh.

"Ach bha fèill againn ann an seo an-diugh ann an Sruighlea. Bha i beagan na b' fheàrr an-diugh, ach tha i fhathast mu £100 sìos air an àm seo an-uiridh," thuirt e.