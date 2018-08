Troimhe-chèile air aiseag Bharraigh

Tha an troimhe-chèile air seirbheisean aiseig a Bharraigh a' leantainn, ri linn duilgheadas leis an alt-aiseig aig cìdhe an Òbain.

B' fheudar dhan bhàta an MV Isle of Lewis daoine agus càraichean a chur air tìr ann am Muile Diardaoin, le aiseag dham b' urrainn goireasan an Òbain a chleachdadh gan cur à Muile gu Tìr-Mòr.

Bidh am bàta à Bagh a' Chaisteil a' seòladh a dh' Ùige san Eilean Sgitheanach Dihaoine.

Thuirt CMAL, a tha os cionn ghoireasan nam port do ChalMac, gu bheil iad ag obair gus an trioblaid leis an alt-aiseig a chàradh.