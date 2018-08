Brexit

Thàinig rabhadh bho Riaghladair Banca Shasainn gu bheil an cunnart gum fàg an Rìoghachd Aonaichte an EU às aonais aonta malairt air fàs gu mòr. Thuirt Mark Carney gum feumar a h-uile oidhirp a dhèanamh gus seo a sheachnadh, ach gun deach planaichean a dhealbhachadh ach am biodh buidhnean ionmhasail deiseil airson ge b' i dè thachras.

Àimhreit Bhuill-Choise

Chaidh dithis fhireannach a dhroch leòn ann an àimhreit ann an Glaschu an-raoir, air thoiseach air geama Rangers ann an Lìog Europa. Thachair an trioblaid faisg air Ibrox goirid às dèidh 7:00f. Chaidh an dithis fhireannach, a tha 24 agus 40 bliadhna de dh'aois, a shàthadh le sginnean. Tha cobhair ga dhèanamh orra ann an Ospadal na Bàn-righinn Ealasaid.

RBS

Dh'fhoillsich Banca Rìoghail na h-Alba prothaid ro chìsean de £888m airson a' chiad leth den bhliadhna. Tha sin sìos còrr is £50m air an aon àm an-uiridh. Tha am banca, a tha fhathast gu mòr fo shealbh na Stàite, ag ràdh gum pàigh iad duais earrainn airson a' chiad uair ann an deich bliadhna aon uair 's gu bheil iad air còrdadh a ruighinn le Roinn Ceartais nan Stàitean Aonaichte.

Luchd-Siridh Comraich

Tha Comhairle Baile Ghlaschu a' sireadh dhòigh airson lagh na Rìoghachd Aonaichte a leigeil seachad, agus iad a' feuchainn ri luchd-siridh comraich a chumail nan dachannan. Tha a' chompanaidh Serco airson na glasan atharrachadh air na ceudan dhachannan far a bheil daoine nach eil air cead fhaighinn fuireach san Rìoghachd Aonaichte a' còmhnaidh. Tha ceannard na Comhairle, Susan Aitken, air iarraidh air luchd-lagha sgrùdadh a dhèanamh air an gabh cumhachdan an ùghdarrais a chleachdadh airson na daoine seo a chuideachadh.

Aonta Baile Thatha

Thog Ball-Pàrlamaid Nàiseantach draghan mu dè tha fa-near do dh'Aonta Baile Thatha, a tha luach £2bn. Tha Pete Wishart a tha a' riochdachadh Peairt agus siorrachd Pheairt a Tuath, ag ràdh nach eil an Riaghaltas ann an Lunnainn deònach an aon shuim airgid a chur a-steach dhan mhaoin 's a tha ga thoirt seachad le Riaghaltas na h-Alba. Tha e cuideachd ag ràdh gu bheil Roinn an Ionmhais a' diùltadh coinneachadh ri Buill-Phàrlamaid nach eil nam buill den Phàrtaidh Thòraidheach. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gur e faoineas a th' ann am bruidhinn nach bi airgead gu leòr ann.