Trì puingean dha ICT is County

Seòras Oakley às dèidh a thadhail Disathairne.

Thòisich Caley Thistle is Ross County ri chèile an seusan ùr le trì puingean.

Rinn aon tadhal a' chùis airson Inbhir Nis san Eaglais Bhric.

'S e Seòras Oakley a fhuair an tadhal sin às dèidh dìreach 10 mionaidean.

Bha manaidsear Inbhir Nis, Iain Robasdan, air a dhòigh às dèidh làimhe.

"Trì puingean, cha do chaill sinn tadhal, cha b'urrainn na b'fheàrr", thuirt Robasdan.

"Dh'obraich sinn cho cruaidh. 'S e an aon rud a chanainn, 's dòcha, gun robh trì cothroman againn an geama a mharbhadh is cha do ghabh sinn iad", thuirt e.

Connspaid

Bha an Eaglais Bhreac mì-thoilichte leis na h-oifigich is iad den bheachd gun robh còir aig oidhirp bho Scott Harrison a bhith air seasamh.

Cho-dhùin an rèitire gun robh Harrison air luchd-dìon Inbhir Nis a phutadh.

'S e 1-0 a bh' ann do Ross County cuideachd an aghaidh Alloa ann an Inbhir Pheofharain.

Bha aig County ri feitheamh is Marcus Fraser a' cur a' bhuill dhan lìon le dìreach 2 mhionaid air fhàgail.

"Bha againn a bhith foighidneach", thuirt co-mhanaidsear Chounty, Stiùbhart Kettlewell.

"Bha sinn, is fhuair sinn na trì puingean is bha sinn airidh orra", thuirt e.

Thèid County a Dhùn Phàrlain Disathairne is ICT a' cur fàilte air Ayr United.