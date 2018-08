Loch Seaforth briste

Image copyright CMAL

Tha am bàt'-aiseig an Loch Seaforth air briseadh sìos ann am meadhan a' Chuain Sgìth.

Tha am bàta-slaodaidh an Ievoli Black air an t-slighe thuice às an Eilean Sgitheanach, agus tha bàtaichean-teasairginn Bharraigh agus Loch an Inbhir a' dèanamh an slighe ann cuideachd.

Thuirt CalMac gu bheil na seirbheisean eadar Steòrnabhagh agus Ulapul air an cur dheth son an còrr dhen latha ri linn trioblaidean teicnigeach.